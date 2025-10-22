Το Περιστέρι και ο ΠΑΟΚ θέλουν να συνεχίσουν με νίκες στο FIBA Europe Cup μετά από τα θετικά αποτελέσματα στην πρεμιέρα.

Δράση στη μπασκετική Ευρώπη, δράση και στο FIBA Europe Cup με το πρόγραμμα της Τετάρτης (22/10) να περιλαμβάνει συνολικά 15 αναμετρήσεις, έχοντας μάλιστα και ελληνικό ενδιαφέρον.

Πιο συγκεκριμένα, απόψε παίζει τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και το Περιστέρι, οι οποίοι συνεχίζουν απόψε την ευρωπαϊκή τους πορεία. Πρώτο χρονικά παιχνίδι, είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 όταν και αναμένεται να δοθεί το τζάμπολ για το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου στο ματς κόντρα στην Κουταΐσι.

Στις 21:45 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Ανβίλ, στην Πολωνία. Το παιχνίδι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2, ενώ ο αγώνας του «δικεφάλου» από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.

Η κατάταξη στον όμιλο του Περιστερίου

Μπιλμπάο 1-1 Μπρνο 1-1 Περιστέρι 1-0 Κουταΐσι 0-1

Η κατάταξη στον όμιλο του ΠΑΟΚ