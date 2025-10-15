Ο ΠΑΟΚ αρχίζει τη φετινή του πορεία στο FIBA Europe Cup έχοντας αντίπαλο την Τρέπτσα, απόψε (15/10, 20:15).

Επιστροφή στην ευρωπαϊκή δράση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επιστρέφει στη διοργάνωση όπου πέρυσι έφτασε μέχρι και τους τελικούς, το FIBA Europe Cup.

Απόψε, Τετάρτη 15/10, πραγματοποιεί την πρεμιέρα του κόντρα στην Τρέπτσα από το Κόσοβο. Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 20:15 ενώ θα υπάρξει live τηλεοπτική κάλυψε από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.

Υπενθυμίζουμε ότι ο «δικέφαλος» πριν από μερικές ημέρες είχε επικρατήσει του Ηρακλή με 84-82, ύστερα από ένα παιχνίδι πραγματικό ντέρμπι για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης 15/10