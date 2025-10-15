ΠΑΟΚ: Πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup με αντίπαλο την Τρέπτσα
Επιστροφή στην ευρωπαϊκή δράση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επιστρέφει στη διοργάνωση όπου πέρυσι έφτασε μέχρι και τους τελικούς, το FIBA Europe Cup.
Απόψε, Τετάρτη 15/10, πραγματοποιεί την πρεμιέρα του κόντρα στην Τρέπτσα από το Κόσοβο. Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 20:15 ενώ θα υπάρξει live τηλεοπτική κάλυψε από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.
Υπενθυμίζουμε ότι ο «δικέφαλος» πριν από μερικές ημέρες είχε επικρατήσει του Ηρακλή με 84-82, ύστερα από ένα παιχνίδι πραγματικό ντέρμπι για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Το πρόγραμμα της Τετάρτης 15/10
- Πέτκιμσπορ - Κορόνα Μπράσοβ 18:00
- Κουταΐσι - Μπρνο 18:00
- Οραντέα - ΑΕΚ Λάρνακας
- Βαλτσέα - Ράστα 19:00
- Λούμπλιν - Μπόσνα 19:30
- Μπράουνσβάιγκ - Βλόκλαγουεκ 19:30
- Μπάκεν Μπέαρς - Ανόρθωση 19:30
- Τσεντεβίτα Τζούνιορ - Πελίστερ 20:00
- Πριεβίτζα - Κεραυνός 20:00
- ΠΑΟΚ - Τρέπτσα 20:15
- Σόποτ - Νέφτσι 20:15
- Σαραγόσα - Σομπατέλι 21:00
- Ντιζόν - Ρέτζιο Εμίλια 21:00
- Μούρθια - Ρίλσκι 21:30
- Σπόρτινγκ Λισαβώνας - Ντιναμό Σάσαρι 21:30
