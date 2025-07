Το Περιστέρι θα διεκδικήσει την είσοδό του στους ομίλους του FIBA Europe μέσω της «περιπέτειας» των Προκριματικών.

Στόχος για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν είναι άλλη από την είσοδο στους ομίλους της διοργάνωσης, την οποία και θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει μέσω της Προκριματικής φάσης.

Προς το παρόν το Περιστέρι δεν γνωρίζει ακόμα την ομάδα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες (εντός και εκτός έδρας), κάτι το οποίο θα γίνει στις 23 Ιουλίου.

Οι δύο αναμετρήσεις με φόντο τη πρόκριση θα διεξαχθούν στις 24 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου.

8 teams will be joining the Regular Season from the #FIBAEuropeCup Qualifiers 🔥 pic.twitter.com/1n7ECRw2kR