ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο στον τελικό του FIBA Europe Cup: Μια ασπρόμαυρη πορεία γεμάτη θαύματα και ιστορία

Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ επιστρέφει μετά από 29 χρόνια σε ευρωπαϊκό τελικό, με αντίπαλο την Μπιλμπάο στον τελικό του FIBA Europe Cup. Μια πορεία γεμάτη ιστορία, συγκίνηση και πίστη. Ο Σταύρος Σουντουλίδης ξετυλίγει το κουβάρι των αναμνήσεων και μπλέκει το παρελθόν με το παρόν σ’ ένα πολύ διαφορετικό «ξέρετε ότι»

Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ γράφει ξανά ιστορία. Μετά από 29 ολόκληρα χρόνια, επιστρέφει σε έναν ευρωπαϊκό τελικό, αυτή τη φορά για το FIBA Europe Cup, αντιμετωπίζοντας την Μπιλμπάο στη «Μπιλμπάο Αρένα» στις 16 Απριλίου, την Μεγάλη Τετάρτη.

Μια ημερομηνία γεμάτη συμβολισμούς για τον σύλλογο. Βλέπετε, ήταν Μεγάλη Τετάρτη, 18 Απριλίου 1984, όταν ο «Δικέφαλος» κατακτούσε το κύπελλο Ελλάδα στον αξέχαστο τελικό των «ξυρισμένων κεφαλιών»!

Για πολλούς Παοκτσήδες, το «θαύμα» είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Για άλλους, επιβεβαιώθηκε συγκλονιστικά στον ημιτελικό με τη Σολέ.

Κάποια στιγμή το σκορ του αγώνα με τη Σολέ, πήγε 76-72, ήταν σχεδόν... μεταφυσικό. Ίδιο με εκείνο του ιστορικού τελικού απέναντι στη Σαραγόσα το 1991, όταν ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης. Οι «ασπρόμαυρες» σελίδες στα social media θυμήθηκαν και θύμισαν ότι... κανένα ευρωπαϊκό ματς του ΠΑΟΚ δεν χάνεται με αυτό το σκορ. Ο Εντόου το έγραψε στο 37:32 χωρίς να ξέρει τι σημαίνει.

Ο τελευταίος ευρωπαϊκός τελικός του ΠΑΟΚ ήταν στις 12 Μαρτίου 1996. Έχουν περάσει 10.613 ημέρες από τότε! Από τους έντεκα παίκτες του φετινού ρόστερ, κανείς δεν είχε γεννηθεί τότε. Η νέα γενιά καλείται να γράψει τη δική της σελίδα δόξας.

Η πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup δεν είναι απλώς μπασκετική επιτυχία. Είναι η επιστροφή μιας ολόκληρης κοινότητας στο τμήμα που κάποτε ήταν η ναυαρχίδα του συλλόγου. Ο Θεός της πορτοκαλί μπάλας εισάκουσε τις προσευχές των Παοκτσήδων. Το ταξίδι στη χώρα των Βάσκων, για τον πρώτο τελικό, δεν είναι για το Europa League αλλά για το ευρωπαϊκό τρόπαιο στο μπάσκετ.

Ο ημιτελικός με τη Σολέ σημείωσε ρεκόρ εισιτηρίων στο «Παλατάκι» για μπασκετικό αγώνα. Η χωρητικότητα του γηπέδου είναι 8.142, αλλά ο τελικός με την Μπιλμπάο ίσως φέρει νέο απόλυτο ρεκόρ, ξεπερνώντας ακόμη και το νούμερο των 10.237 θεατών από τον τελικό βόλεϊ ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός του 2015.

Από τους πέντε ευρωπαϊκούς τελικούς στην ιστορία του ΠΑΟΚ, οι τέσσερις είναι απέναντι σε ισπανικές ομάδες: Σαραγόσα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ταουγκρές και τώρα Μπιλμπάο. Το... καρμικό μονοπάτι συνεχίζεται.

Εξάλλου,ο τελευταίος ευρωπαϊκός τελικός είχε γίνει στην «Αρένα Φερνάντο Μπουέσα» της Βιτόρια η οποία απέχει μόλις 65 χιλιόμετρα, ούτε 45 λεπτά με το αυτοκίνητο, από την «Μπιλμπάο Αρένα», όπου θα βρεθεί ο «Δικέφαλος» στις 16 του Απρίλη.

Ο προπονητής Μάσιμο Καντσελιέρι μίλησε για την υπερηφάνεια αυτής της ομάδας, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Ο πρόεδρος Θανάσης Χατζόπουλος, παλιός «στρατιώτης» του Συλλόγου, έχοντας διατελέσει μέλος του Δ.Σ. στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ επί Ζαγοράκη, δάκρυσε. Ήταν αυτός που κράτησε ζωντανό το τμήμα όταν όλα έδειχναν κατάρρευση. Η πίστη του άρχισε να δικαιώνεται μόλις τον τελευταίο καιρό, όταν ο κόσμος επέστρεψε. Γιατί, είναι αλήθεια, πέρασαν μήνες για να κερδίσει αυτή η ομάδα, παρά τις τόσες μεγάλες υπερβάσεις, την εκτίμηση του κόσμου.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο δικό του γήπεδο, το «Παλατάκι», το 2000. Την πρωταπριλιά εκείνου του έτους έγινε το πρώτο επίσημο ματς (ΑΕΚ-Μαρούσι, ημιτελικός κυπέλλου). Από τότε πέρασε πολλές δυσκολίες. Όλα πήγαιναν στραβά και το σημαντικότερο δεν είχε καταφέρει να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον (κατά κύριο λόγο ποδοσφαιρικό) κόσμο του, αλλά αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι. Ετσι, κάθε Πρωταπριλιά από το 2023 και μετά μοιάζει σημαδιακή. Πριν δύο χρόνια αποσύρθηκε η φανέλα του Μπάνε Πρέλεβιτς, η πρώτη στην ιστορία του συλλόγου, πέρσι η συμφωνία με τον Κέβιν Πόρτερ Jr προκάλεσε παγκόσμιο πάταγο, φέτος ήρθε (μια μέρα μετά…) η πρόκριση σε ευρωπαϊκό τελικό. Η ομάδα αυτή ξαναγράφει ιστορία.

Η επική πρόκριση στους διπλούς τελικούς έδωσε μια εξήγηση στη νεότερη γενιά των Παοκτσήδων γιατί οι μεγαλύτεροι συμπεριφέρονται με τόση αγάπη και λατρεία σ’ αυτό το τμήμα του Συλλόγου, που την κράτησε όρθια στα «πέτρινα χρόνια» μέχρι να έρθει ο Χατζόπουλος για να αποκαταστήσει μετά κόπων και βασάνων το όνομα, την υπόληψη και την αξιοπιστία του στην αγορά και γενικότερα στην διεθνή πιάτσα.

Όσοι βρέθηκαν στο «La Meilleraie» ή από τους τηλεοπτικούς δέκτες της ΕΡΤ3 οι παλαιότεροι θυμήθηκαν και οι νεότεροι έμαθαν ένα πολύ μεγάλο μέρος της «ασπρόμαυρης» ιστορίας. Και αυτό έγινε με πολύ έντονα συναισθήματα. Ο τρόπος που νίκησε ξύπνησε τρομερές αναμνήσεις για τους 40άρηδες και 50αρηδες, που μεγάλωσαν με την ομαδάρα του Μπάνε, του Κόρφα και των άλλων παιδιών πίσω στα 90’s.

PAOK WITH A BUZZER BEATER THREE TO TIE THE SEMI-FINAL AND SEND IT TO OT ⚫⚪#FIBAEuropeCup pic.twitter.com/svnYZvINbv