Οι φίλοι του ΠΑΟΚ όχι μόνο γέμισαν την PAOK Sports Αρένα για τον αγώνα κόντρα στη Φρίμπουργκ, αλλά φρόντισαν να δημιουργήσουν και φανταστική ατμόσφαιρα πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού, πετώντας χιλιάδες χαρτάκια.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Φρίμπουργκ στη Θεσσαλονίκη στον δεύτερο προημιτελικό του FIBA Europe Cup και με νίκη προκρίνεται μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες σε ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι φίλοι του δικεφάλου του Βορρά έδωσαν το δυναμικό παρόν στο ματς κόντρα στους Ελβετούς γεμίζοντας την PAOK Sports Arena, δημιουργώντας μάλιστα πριν το τζάμπολ μια... εκρηκτική ατμόσφαιρα πετώντας χιλιάδες χαρτάκια.

