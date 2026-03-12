Παναθηναϊκός: Πανηγύρισαν στο T-Center το γκολ του Ταμπόρδα!
O Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπέιτς με 1-0 και το Telekom Center Athens πήρε... φωτιά!
Ο Παναθηναϊκός άντεξε στην πίεση της Μπέτις, σκόραρε με πέναλτι του Ταμπόρδα στο 89' και περιμένει να πάει στη Σεβίλλη για τη μεγάλη πρόκριση στους «8» του Europa League!
Οι «πράσινοι» πανηγύρισαν το θετικό αποτέλεσμα (1-0) στο πρώτο ματς και μάλιστα όσοι φίλαθλοι είχαν βρεθεί στο Telekom Center πανηγύρισαν με την ψυχή τους το γκολ!
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
☘️ Χαμός για το γκολ του Ταμπορδα στο T-Center.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 12, 2026
📹 @EftychiaOiko #paobc #paofc pic.twitter.com/53sZGNK48N
