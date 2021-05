Σάρας για Γιοκουμπάιτις: «Η Μπαρτσελόνα, μία από τις ομάδες που τον θέλει» (pic)

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη και φέτος έδειξε το ταλέντο του με τη φανέλα της Ζαλγκίρις. Δημοσιεύματα έχουν κάνει λόγο τον προηγούμενο καιρό για ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα, με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους να μιλά για τον συμπατριώτη του και να τονίζει πως τον θέλει στους Καταλανούς.

«Είμαστε μια από τις ομάδες που τον θέλουν. Θα πρέπει να πάρει μια απόφαση κάποια στιγμή. Αλλά αμφιβάλλω ότι μόνο εμείς και οι Ζαλγκίρις θέλουν να έχουν έναν από τους καλύτερους νέους παίκτες στην Ευρώπη», ήταν τα λόγια του Σάρας.

Φέτος μετρά 7 πόντους και 2.5 ασίστ μέσο όρο με τη φανέλα της ομάδας από το Κάουνας.

Sarunas Jasikevicius confirmed Barcelona is interested in signing Rokas Jokubaitis: "We're one of the few teams who want him. He'll have to make up his mind at some point. But I doubt that it's only us and Zalgiris who want to have one of the best young players in Europe."

— Donatas Urbonas (@Urbodo) May 25, 2021