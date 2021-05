Εφές, ΤΣΣΚΑ, Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελόνα: Ποιος θα είναι ο πρωταθλητής της Euroleague; (poll)

Έχουμε φτάσει μια ανάσα από το φετινό Final 4 της Euroleague, με την Εφές, την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, την Αρμάνι Μιλάνο και την Μπαρτσελόνα να είναι οι 4 φιναλίστ. Σε μια δύσκολη σεζόν, που ακολούθησε μια ακόμα πιο δύσκολη, όλα κύλησαν ομαλά στο τέλος και έχουμε τους καλύτερους, να αγωνίζονται για τον τίτλο του κορυφαίου.

Η Κολώνια αναμένεται να... βάλει τα καλά της και να υποδεχτεί τους φιναλίστ και πλέον δεν έχουμε πολλά να πούμε. Η πορεία τους μέχρι εδώ μιλά από μόνη της. Και οι 4 αντίπαλοι ξεπέρασαν μεγάλα εμπόδια, με στόχο να φτάσουν να είναι στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Το Final 4, έστω και χωρίς κόσμο, θα υποδεχτεί τους φιναλίστ για τα τελευταία ματς της σεζόν. Οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες, όλοι φαντάζουν φαβορί και η κάθε ομάδα έχει το κοινό της. Όμως ποιος μπορεί να ξεχωρίσει στην μάχη αυτή;

ΕΦΕΣ

Οι Τούρκοι νιώθουν ότι κάτι τους χρωστάει η μοίρα και η διοργάνωση. Πέρυσι ήταν το απόλυτο φαβορί και φέτος επέστρεψαν, για να πάρουν όσα τους ανήκουν. Η σεζόν τους είχε σκαμπανεβάσματα, δυσκολεύτηκαν, αλλά στο τέλος έμειναν σταθεροί, εντυπωσιακοί και έφτασαν μέχρι το τέλος. Στόχος τους δεν είναι άλλος από το τρόπαιο. Δεν υπάρχει συζήτηση. Θα κάνουν τα πάντα για να το κατακτήσουν. Λάρκιν, Μίτσιτς, Ντάνστον και οι υπόλοιποι παίκτες του Αταμάν είναι πανέτοιμοι να φτάσουν μέχρι την κορυφή. Η Εφές είναι αγριεμένη και δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν.

Bryant Dunston of @AnadoluEfesSK looks back at some of the key games that helped them reach #F4GLORY pic.twitter.com/K8g7A1i7Vk

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ

Οι Ιταλοί έγραψαν ιστορία. Η Αρμάνι Μιλάνο θα πάει για τρίτη φορά στην σύγχρονη ιστορία της στο Final 4 και είναι πιο έτοιμη από ποτέ. Προσπάθησε με όλους τους τρόπους και βρήκε τελικά την συνταγή για να φτάσει, μέχρι το τέλος της διαδρομής. Ένα μείγμα έμπειρων παικτών και παικτών που έχουν συγκεκριμένους ρόλους, έδωσε στο σύνολο του Μεσίνα όλα εκείνα που έλειπαν, για να πετύχει τελικά και να διεκδικήσει όσα της αξίζουν. Η Αρμάνι έδειξε την δυναμική της μέχρι το τέλος και έχει δίψα και ενθουσιασμό, για όσα πρόκειται να συμβούν στο Final 4.

.@SirHines looks back at the season and how @OlimpiaMI1936 reached Cologne

The most successful player from the US in EuroLeague history will be hoping to add another Championship to his name pic.twitter.com/af3PEvoCHJ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2021