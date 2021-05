Μάικ Τζέιμς: Απόρησε που δεν βρίσκεται στις καλύτερες πεντάδες της EuroLeague (pic)

Μπορεί τους δύο τελευταίους μήνες να έχει αποχωρήσει από την EuroLeague ωστόσο μέχρι τα τέλη Μαρτίου αποτελούσε έναν από τους καλύτερους παίκτες της διοργάνωσης.

Παρόλα αυτά στην σχετική ψηφοφορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης για τις καλύτερες πεντάδες, ο νυν παίκτης των Μπρούκλιν Νετς δεν συμπεριλήφθηκε σε καμία από αυτές.

Όπως έγινε γνωστό η καλύτερη πεντάδα της EuroLeague αποτελείται από τους Πάνγκος, Μίτσιτς, Λούτσιτς, Μίροτιτς και Ταβάρες, ενώ η δεύτερη από τους Κλάιμπερν, Ντέιβις, Ντε Κολό, Λάρκιν και Σιλντς.

«Πιθανόν να μην είχα συμπεριληφθεί στην ψηφοφορία» ήταν η σχετική ανάρτηση του Μάικ Τζέιμς

I prolly wasn’t on the ballot or something weird lol

— Mike James (@TheNatural_05) May 21, 2021