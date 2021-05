Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα ήθελε να ήταν διαφορετικό. Η εμπόλεμη κατάσταση στο Ισραήλ υποχρέωσε τον Αμερικανό, με το ελληνικό διαβατήριο, guard να αποχωρήσει από την «ομάδα του Λαού».

«Ευχαριστώ την οικογένεια της Μακάμπι, που με αγκάλιασε από την στιγμή που κατέβηκα από το αεροπλάνο, πριν από δύο χρόνια. Στους φιλάθλους και όλους τους συμπαίκτες, τους προπονητές και το επιτελείο αυτή τη διετία, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου», έγραψε ο Ντόρσεϊ, αφήνοντας το Ισραήλ για να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Thank you Maccabi family for embracing me since I stepped off the flight 2 years ago. To the fans and all my teammates , coaches and staff in my 2 years thanks for rocking with me MaccabitlvBC pic.twitter.com/lqu09mP7wV

— Tyler Dorsey (@TDORSEY_1) May 19, 2021