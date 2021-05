Ο Χάινς περιέγραψε το πεταχτάρι του Πρίντεζη στην Πόλη το 2012 (vid)

Η Euroleague προκάλεσε τρεις παίκτες να πάρουν τον ρόλο του σπίκερ της τηλεόρασης.

Μάλιστα τους έριξαν στα «βαθιά» αφού κλήθηκαν αν περιγράψουν τα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού της Πόλης το 2012 μεταξύ Ολυμπιακού και ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Κάιλ Χάινς, Τόμας Ουόκαπ και Τζέισον Γκρέιντζερ προσπάθησαν να δώσουν τον δικό τους παλμό, αλλά μόνο Χάινς και Γκρέιντζερ το... ένιωσαν.

Δείτε την ασυνήθιστη περιγραφή της συγκεκριμένης φάσης

Some well-known faces take on the Comms Challenge!

Think you can do better?

Enter NOW https://t.co/GXXG54SiX4 pic.twitter.com/iV3olCu8Z8

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 8, 2021