EuroLeague: MVP Απριλίου ο Κλάιμπερν! (vid)

Ο Ουίλ Κλάιμπερν ήταν ο καταλύτης στην προημιτελική σειρά της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με τη Φενέρμπαχτσε. Στις τρεις νίκες των Ρώσων, ο Κλάιμπερν μέτρησε 21 πόντους (με 63.2% στα δίποντα, 5.3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1.3 κλεψίματα,1 μπλοκ και PIR 22.7), ενώ στα δύο τελευταία ματς της κανονικής περιόδου, απέναντι σε Βιλερμπάν και Παναθηναϊκό είχε 16.7 πόντους.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός γκαρντ κερδίζει το βραβείο του μήνα, ενώ για την ΤΣΣΚΑ είναι η τρίτη φετινή βράβευση μετά τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Μάικ Τζέιμς, με τον τελευταίο να μην ανήκει πια στην ομάδα και τον πρώτο να είναι τραυματίας εδώ και αρκετό καιρό.

.@cskabasket were perfect in April, with a 6-0 record overall and the only team to complete a sweep in the playoffs @Da_Thrill21 proved to be the catalyst for the team as he has been awarded MVP of the Month for April#RISETOGLORY pic.twitter.com/QmuUyHlK1I

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 7, 2021