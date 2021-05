Μπάγερν Μονάχου: Από το γήπεδο στο... αεροπλάνο για Μιλάνο (pic)

Στον επίσημο λογαριασμό στο twitter η Μπάγερν Μονάχου έκανε λόγο για τον «μεγαλύτερο αγώνα στην ιστορία του συλλόγου» λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής.

Μετά την εύκολη επικράτηση απέναντι στην Γκέτινγκεν, τα μέλη της αποστολής «πέταξαν» απευθείας για το Μιλάνο, όπου το βράδυ της Τρίτης θα διεξαχθεί το μεγάλο παιχνίδι με την Αρμανι με φόντο τη πρόκριση στο Final 4.

«Είναι δύσκολο να έχει αγώνα πρωταθλήματος μεσούσης των playoffs στην EuroLeague. Είναι δύσκολο για όλους. Όμως είμαι χαρούμενος επειδή μπόρεσα να κρατήσω εκτός έξι παίκτες και να μειωθούν τα λεπτά σε άλλους τέσσερις έμπειρους οι οποίοι οδήγησαν την ομάδα. Κάναμε πολύ καλή δουλειά δεδομένων των συνθηκών και των καταστάσεων» ήταν τα λόγια του Αντρέα Τρινκιέρι.

On our way to the biggest game in club history #FCBB #EUROLEAGUE #REDITUDE pic.twitter.com/SwJDgb6b46

