Ρεάλ-Αναντολού Εφές: Παραλίγο να σκοράρει ο Γιουλ από τη μία μπασκέτα στην άλλη! (vid)

Μόλις ο Ροντρίγκ Μπομπουά ευστόχησε στο πρώτο τρίποντο της Εφές λίγο πριν από την εκπνοή του α' δεκαλέπτου, ο Σέρχιο Γιουλ λίγο έλειψε να «απαντήσει» με τον πλέον εμφατικό τρόπο.

Ο Τόμπκινς έκανε την επαναφορά και ο Γιουλ πέταξε τη μπάλα από τη «ρακέτα» της Ρεάλ στο καλάθι της Εφές. Για... πολύ λίγο δεν κατέληξε στο διχτάκι για το καλύτερο καλάθι της βραδιάς!

Δείτε τη χαρακτηριστική φάση

It looked in the whole way! pic.twitter.com/hug1gBd1nt

