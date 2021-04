Εφές - Ρεάλ: Ο Ρέγιες έγινε ο γηραιότερος παίκτης που σκοράρει στην EuroLeague!

Η Ρεάλ Μαδρίτης δοκιμάζεται το βράδυ της Πέμπτης 22/4 στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Εφές στο πλαίσιο του Game 2 της προημιτελικής σειράς και ο Φελίπε Ρέγιες πέτυχε ένα σπουδαίο milestone.

Ο εμβληματικός αρχηγός της «Βασίλισσας σκόραρε για το 10-9 στο 5:02 και έγινε ο γηραιότερος παίκτης που ευστοχεί σε σουτ εντός πεδιάς στην EuroLeague!

Ο Ρέγιες το κατάφερε σε ηλικία 41 ετών, 1 μήνα και 6 ημερών, γεννημένος στις 16 Μαρτίου 1980.

The oldest player ever to score a field goal in the EuroLeague this century.

@9FelipeReyes pic.twitter.com/91CimnYMcd

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 22, 2021