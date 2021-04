Ο Μοερμάν την καλύτερη τάπα των πρώτων παιχνιδιών των playoffs! (vid)

Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs της Εuroleague oλοκληρώθηκαν, με την διοργάνωση να καλείται να επιλέξει την καλύτερη τάπα αυτών των τεσσάρων αγώνων.

Αυτή δεν είναι άλλη, από την τάπα του Μοερμάν, στο πρώτο ματς της Εφές με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο παίκτης του Αταμάν από το πουθενά βρέθηκε πίσω από τον αντίπαλο του και τον σταμάτησε εντυπωσιακά ψηλά.

Raising a Toast with @Efes to the Block of the Round @moerman42 comes out of NOWHERE to swat it away pic.twitter.com/rz8iZrLwMi

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 22, 2021