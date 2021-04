Η εμφάνιση του Λούντμπεργκ που «πλήγωσε» τον Παναθηναϊκό (vid)

Ο Δανός γκαρντ που έχει πάρει θέση στην πεντάδα της ΤΣΣΚΑ μετά την απομάκρυνση του Μάικ Τζέιμς, ανταποκρίνεται πλήρως στον ρόλο του.

Μάλιστα πριν υπογράψει με την ρωσική ομάδα είχε συζητήσει και το ενδεχόμενο να γίνει κάτοικος ΟΑΚΑ ωστόσο η «σφήνα» της ΤΣΣΚΑ αυτομάτως εκμηδένισε τις «πράσινες» ελπίδες για την απόκτησή του.

Στο τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου, ο Λούντμπεργκ αγωνίστηκε 29:13 και είχε 19 πόντους με 4/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ασίστ, 3 ριμπάουντ και μόλις ένα λάθος.

Δείτε τα όσα έκανε στο παρκέ

19pts 5ast @IffeLundberg is heating up nicely for the playoffs pic.twitter.com/4EdjnsGw0C

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 15, 2021