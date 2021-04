Μπαρτσελόνα-Μπάγερν: Ο Μίροτιτς παρέλαβε το βραβείο του MVP Μαρτίου (vid)

Ο σταρ των «μπλαουγκράνα» οδήγησε την ομάδα στο 6/6 τον περασμένο μήνα έχοντας κατά μέσο όρο 20 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 26,8 βαθμούς στο PIR.

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Μπάγερν για την τελευταία αγωνιστική της regular season, ο Μίροτιτς παρέλαβε ο βραβείο του MVP Μαρτίου στην διοργάνωση.

The MVP for March receives his award!



@NikolaMirotic33



'MVP Of The Month' | @tokyo_time pic.twitter.com/pX0Bd3tlQQ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 9, 2021