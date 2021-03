Ο Σέρβος γκαρντ της Αναντολού Εφές ήταν για άλλο ένα ματς η... αρχή, η μέση και το τέλος της ομάδας του, κάνοντας όλες τις δουλειές στο παρκέ.

Ειδικά στην επίθεση όπου «φόρτωσε» με 21 πόντους το καλάθι του Παναθηναϊκού έχοντας εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας (7/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές) ενώ μοίρασε και άλλα επτά έτοιμα καλάθια στους συμπαίκτες του.

Επιπλέον «γέμισε» τη στατιστική του έχοντας 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη στα 25 λεπτά που αγωνίστηκε, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και να αναδειχθεί MVP της 31ης αγωνιστικής!

Check out some of the BEST PLAYS from the MVP pic.twitter.com/fIUQvlZ4TK

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 27, 2021