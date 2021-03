Η Μπασκόνια υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague και ο Ρόκας Γκιεντράιτις νίκησε τον χρόνο.

Ο παίκτης των Βάσκων πέτυχε με catch and shoot τρίποντο έπειτα από την ασίστ του Χένρι, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +15 (60-45) με τη λήξη της τρίτης περιόδου στη Fernando Buesa Arena.

What a way to end the quarter!@giedraitis31 rattles it home...#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1gBJQeWuRC

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 26, 2021