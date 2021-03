Βαλένθια-Μπάγερν 83-76: Ολοταχώς για τα playoffs! (vid)

Αν μια ομάδα ήθελε περισσότερο τη νίκη στη «La Fonteta» αυτή δεν ήταν άλλη από την Βαλένθια!

Η ομάδα του Χαουμέ Πονσαρνάου μπορεί να δυσκολεύτηκε απέναντι στην Μπάγερν, αλλά κατάφερε να φτάσει στην τελική επικράτηση με 83-76 και αυτό χάρη στο ξέσπασμα που έκανε στην τελευταία περίοδο.

Μπορεί να μπήκε στο 4ο δεκάλεπτο όντας στο -5 απέναντι στην ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι ωστόσο με επιμέρους 18-7 προηγήθηκε με 78-70 στο 38' και ουσιαστικά έριξε τους τίτλους τέλος του αγώνα, κάνοντας ένα μεγάλο βήμα για την είσοδο στα playoffs.

Στο τέλος η Μπάγερν προσπάθησε να κάνει την αντεπίθεσή της προκειμένου να γυρίσει το παιχνίδι αλλά το κίνητρο της Βαλένθια υπερίσχυσε της... καλύτερης βαθμολογικής θέσης που βρίσκονταν η Μπάγερν. Πλέον οι Ισπανοί «πάτησαν» στην οκτάδα με ρεκόρ 17-14 ενώ οι Βαυαροί έμειναν στο 19-12.

Ο Μάικ Τόμπι ήταν ο καλύτερος παίκτης της Βαλένθια έχοντας 18 πόντους, ενώ «διψήφιοι» στο ματς ήταν και οι Κάλινιτς (12π.), Ουίλιαμς (11π.) και Ντούμπλιεβιτς (10π.) Στον αντίποδα, ο Λούτσιτς πέτυχε 20 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ, ενώ ο Μπόλντγουιν πρόσθεσε άλλους 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ ωστόσο αστόχησε σε «καλό» τρίποντο ενώ το σκορ ήταν στο 80-76.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Βαλένθια κυριάρχησε στα ριμπάουντ (35-26), είχε καλύτερη δημιουργία από την Μπάγερν (23-16 οι ασίστ) ενώ είχε και καλά ποσοστά στα σουτ εντός παιδιάς (51,5% στα δίποντα και 44% στα τρίποντα). Επιπλέον ήταν ουσιαστική στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Μάικ Τόμπι ήταν ο MVP του αγώνα έχοντας 18 πόντους με 7/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε μόλις 21 λεπτά συμμετοχής.

ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ: Εξαιρετική δουλειά από Κάλινιτς (12π., 3/6δίπ., 2/4τρ.) και Ουίλιαμς (11π., 7ριμπ.)

ΣΗΜΕΙΟ - ΚΛΕΙΔΙ: Το δίλεπτο 36' - 38', όταν η Βαλένθια πραγματοποίησε σερί 8-0 και μετέτρεψε το 70-70 σε 78-70.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Δεν βοήθησε ιδιαίτερα ο Ραντόσεβιτς αναλογικά με τα λεπτά συμμετοχής του στο ματς.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η «πτήση» του Ντέρικ Ουίλιαμς στα τελευταία λεπτά του αγώνα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την alley oop ασίστ του Βαν Ρόσομ.

.@DWXXIII Takes it out on the rim #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/0bxvLKMm6h

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 25, 2021