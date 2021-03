Ο Ολυμπιακός έχει εξαιρετικό κορμό και σε αυτόν θα «χτίσει» την νέα σεζόν

Η σεζόν σταδιακά φτάνει στο τέλος της, με τον Ολυμπιακό να έχει κάποιες μαθηματικές ελπίδες για την 8άδα των playoffs της Euroleague, αλλά ουσιαστικά να είναι σχεδόν αδύνατον. Στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν πάει καλύτερα και ο Ολυμπιακός να πάλευε για την θέση του, αλλά έγιναν πολλά μέσα στην σεζόν και τα δεδομένα είναι απλά.

Από το περσινό καλοκαίρι ξεκίνησε μια προσπάθεια να χτιστεί μια νέα ομάδα, έχοντας πάντως τις σταθερές της και να γίνει ένα rebuild στον Πειραιά, μια προετοιμασία για την επόμενη ημέρα. Με τους Σπανούλη και Πρίντεζη να μιλούν και αυτοί για την επόμενη ημέρα, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να χτίσει όσο το δυνατόν πιο αναίμακτα την ομάδα που θα επιστρέψει στις πρωταγωνίστριες θέσεις.

Τα μπάτζετ στην διοργάνωση έχουν αλλάξει, το ίδιο το παιχνίδι μοιάζει διαφορετικό και όλες οι ομάδες ψάχνουν την συνταγή εκείνη που θα τις κάνουν να είναι στις κορυφαίες της Ευρώπης. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, η διαδρομή μεγάλη και χρειάζεται ποιότητα, αλλά και διάρκεια.

Αυτό πλέον έχει γίνει γνωστό σε όλους και οι σωστές κινήσεις και το «σκάκι» του καλοκαιριού, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο πλέον. Ο Κώστας Παπανικολάου το είχε πει πριν από λίγο καιρό στο podcast του Αρλάουκας ότι δεν θα πάρει πολύ για να επιστρέψει η ομάδα του εκεί που ήταν και φαίνεται ότι υπάρχει η πίστη στο «Λιμάνι». Αφήνοντας πίσω την φετινή σεζόν πάντως, ο Ολυμπιακός έχει κέρδη, που μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτά και να κοιτάξει με αισιοδοξία την επόμενη ημέρα.

ΣΛΟΥΚΑΣ, ΜΑΚΚΙΣΙΚ, ΜΑΡΤΙΝ, ΒΕΖΕΝΚΟΒ ΕΓΙΝΑΝ Ο ΚΟΡΜΟΣ

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην είχε την πορεία που ήθελε φέτος, αλλά σίγουρα μπορεί να βγάλει συμπεράσματα και να κρατήσει τα θετικά στοιχεία. Το αρνητικό σερί της ελληνικής ομάδας την καταδίκασε, αλλά υπήρξαν και καλές στιγμές από αρκετούς παίκτες, οι οποίοι έδειξαν ότι μπορούν να γίνουν εκείνοι που χρειάζεται ο προπονητής τους, για την νέα σεζόν.

Φυσικά, ο Κώστας Σλούκας ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδα του, πρωταγωνίστησε σε αρκετά ματς και από εκείνον ξεκινά η επόμενη ημέρα. Άλλωστε γι' αυτό επέστρεψε στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, για να αναλάβει αυτόν τον ρόλο.

Δίπλα του απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί ο Σακιέλ ΜακΚίσικ. Ο Αμερικανός ανανέωσε το συμβόλαιο του, η ομάδα του τον πιστεύει και είναι πανέτοιμος και αυτός να αναλάβει τον ρόλο που του αντιστοιχεί. Ήδη φέτος δεν κρύφτηκε σε κανένα σημείο, έχει πάθος, έχει θέληση, έχει μπασκετική φλόγα και είναι πανέτοιμος για την επόμενη ημέρα του στο «Λιμάνι».

Ο Ολυμπιακός έχει παίκτη να στηριχθεί και στην ρακέτα, με τον Χασάν Μάρτιν να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ο Αμερικανός έδωσε πάρα πολλές «μάχες» και παρότι στάθηκε άτυχος στο τέλος και έδειξε και κουρασμένος, έδειξε πως μπορεί να στηρίξει την ομάδα του και να εξελιχθεί και να βγει ακόμα καλύτερος την δεύτερη σεζόν του. Στο μεγαλύτερο μέρος, φέτος, ήταν πολύ θετικός, πάλεψε με ψυχή και τέλειωσε την σεζόν με διψήφια αξιολόγηση.

Η τετράδα αυτή προφανώς και κλείνει με τον Σάσα Βεζένκοβ. Η αποκάλυψη του φετινού Ολυμπιακού. Ο παίκτης ανανέωσε πέρυσι το καλοκαίρι και φέτος εμφανίστηκε άλλος παίκτης. Είναι καταπληκτικός, κάνει απίθανα πράγματα αι στις δύο πλευρές του παρκέ και του αξίζει όλη η αναγνώριση που λαμβάνει. Ο Βεζένκοβ έχει αλλάξει την ψυχολογία του, πλέον είναι απαραίτητος για την ομάδα του και δεν γίνεται να κάνει βήματα πίσω. Η νέα σεζόν είναι πρόκληση και για εκείνον, θα μπει με πολλές απαιτήσεις από εκείνον και θα πρέπει να σταθεί αντάξιος.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ

Στους τέσσερις παραπάνω παίκτες δεν μπορούν να μην προστεθούν οι Παπανικολάου και Λαρεντζάκης, από διαφορετική θέση ο καθένας. Ο «Παπ» είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν ο άτυχος της φετινής σεζόν, τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε μεγάλο μέρος της σεζόν. Ο τραυματισμός του είναι ιδιαίτερος και άπαντες έχουν τονίσει ότι χρειάζεται τεράστια προσοχή.

Ο Παπανικολάου είναι ένας εκ των βασικών πυλώνων της ομάδας του και μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες θα αναλάβουν την επόμενη ημέρα του Ολυμπιακού. Όταν επιστρέψει, θα πάρει πίσω τον ρόλο του και θα είναι από εκείνους που θα στηριχθεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας, για την νέα σεζόν.

Last but not least, είναι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ακόμα ένας Έλληνας παίκτης που βρέθηκε στο «ερυθρόλευκα» για να έχει συμπληρωματικό ρόλο, αλλά τίμησε κάθε λεπτό που βρέθηκε στο παρκέ και κέρδισε με το σπαθί του την θέση του.

Ο Λαρεντζάκης ήταν εξαιρετικός στον ρόλο του, βοήθησε κάθε φορά που του ζητήθηκε και για όσο του ζητήθηκε. Είναι Έλληνας, βγάζει πάθος στο παρκέ, έχει δεθεί με τους υπόλοιπους και αποτελεί μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση. Η δεύτερη σεζόν του στην ομάδα, μόνο καλό μπορεί να κάνει και στον ίδιο και στον Ολυμπιακό.

ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ - ΠΡΙΝΤΕΖΗ, ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οι δύο σημαίες του Ολυμπιακού έχουν πολύ διαφορετική θέση στην ομάδα τους, σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Όλοι κρέμονται από τα χείλια τους και υπάρχει μια μικρή αναμονή στο τι θα γίνει. Ο Γιώργος Πρίντεζης δήλωσε πως θέλει να παίξει έναν χρόνο ακόμα και είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα κάτσει στο τραπέζι για να συζητήσει, με τους προέδρους του Ολυμπιακού.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχει κάνει κάποια νέα δήλωση, αλλά οι τελευταίες του εμφανίσεις μιλούν από μόνες τους. Στα τελευταία ματς δείχνει πόσο σημαντικός είναι, δίνει την ψυχή του στο παρκέ, ενώ και εκείνος θα αποφασίσει τι θα κάνει την επόμενη σεζόν.

Ό,τι και να γίνει και οι δύο είναι είδωλα για τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και η νέα μέρα της ομάδας, δεν μπορεί παρά να τους έχει σε εξέχουσα θέση, για να μπουν οι βάσεις για να χτιστεί κάτι νέο, που θα φέρει πίσω τις επιτυχίες.

Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να κάνει αυτό που ήθελε, χτίζει βήμα βήμα έναν κορμό, ώστε οι αλλαγές το καλοκαίρι να μην είναι υπερβολικές και φέτος θα έχει την δυνατότητα να προσθέσει κομμάτια, σε παίκτες που απέδειξαν ότι μπορούν να σταθούν στην ομάδα.