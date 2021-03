Άλμπα-Ολυμπιακός: Εξαιρετική συνεργασία Φοντέκιο και Τίεμαν! (vid)

Οι δύο παίκτες της Άλμπα παρέσυραν σε λάθος την άμυνα του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα ο Έλις να βγει στη βοήθεια και να δώσει ελεύθερο διάδρομο στον Τίεμαν.

Αποτέλεσμα; Ο Φοντέκιο να πασάρει εξαιρετικά τη μπάλα και ο συμπαίκτης του να καρφώσει εμφατικά στο καλάθι των «ερυθρολεύκων».

Δείτε τη χαρακτηριστική φάση

Step 1 - draw all the attention from the defenders

Step 2 - find your teammate

Step 3 - Slam it in anyway you'd like #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/4bzAMYEEuE

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 18, 2021