Ο Αμερικανός γκαρντ της Ζενίτ από τη στιγμή που... βρήκε το χέρι του, άρχισε να «πυροβολεί» κατά... ριπάς το καλάθι των Βάσκων.

Συγκεκριμένα είχε 4/4 τρίποντα και ήταν εκείνος που έδωσε το έναυσμα για το ξέσπασμα της ομάδας του στο πρώτο μισό του αγώνα.

@Billy_Baron is lighting it up tonight making 4/4 from behind the arc in the first half pic.twitter.com/LPvEk3lXIQ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 18, 2021