Ασταμάτητη είναι η Εφές στη Euroleague και το έδειξε και κόντρα στη Μακάμπι. Οι Τούρκοι επικράτησαν με 90-66 σε μια βραδιά που σούταραν με 14/26 τρίποντα.

Δείτε το video των διοργανωτών για τις τρίποντες... βόμβες της Εφες.

Over 50% from three point land

Last night @AnadoluEfesSK lit it up from behind the arcpic.twitter.com/YDEEaVgA8w

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 17, 2021