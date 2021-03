Αταμάν: «Πέρυσι είχα νευριάσει με την EuroLeague, ξεκίνησα τη σεζόν χωρίς κίνητρο»

Ο προπονητής της Εφές είπε ότι «πέρυσι είχα νευριάσει με την Euroleague και αυτό διότι δεν ολοκληρώθηκε η σεζόν. Τα εθνικά πρωταθλήματα βρήκαν τρόπο να επιστρέψουν στη δράση, το UEFA Champions League τα κατάφερε, όμως η Euroleague όχι. Ξεκίνησα τη φετινή σεζόν χωρίς κίνητρο».

Όσο για το ματς και τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Μακάμπι; «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου οι οποίοι έπαιξαν με πειθαρχία για 40 λεπτά. Ήταν εξαιρετικοί στην άμυνα. Στην επίθεση μοιράσαμε καλά τη μπάλα με 22 ασίστ. Αυτό είναι το τέλειο μπάσκετμπολ. Δεν ξέρω εάν μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Είμαι ικανοποιημένος, αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε άλλα πέντε ματς».

Ergin Ataman: "I was furious with the Euroleague for not completing last season. Domestic leagues found the way to return, the UEFA Champions league made it, but the Euroleague did not. I started this season without any motivation"

