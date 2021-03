Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε: Ο Κάλινιτς πήρε το βραβείο του MVP Φεβρουαρίου (vid)

Ο Σέρβος φόργουορντ είχε αναδειχθεί MVP τον περασμένο μήνα στα παρκέ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και πριν από το ματς με την Φενέρμπαχτσε παρέλαβε το βραβείο του.

Σε αυτό το διάστημα ο Κάλινιτς μέτρησε κατά μέσο όρο 15,3 πόντους, 5,7 ασίστ, 3,7 ριμπάουντ, 1,3 κλεψίματα και 21,3 μονάδες στο PIR. Αν μη τι άλλο είχε έναν «γεμάτο» μήνα βοηθώντας τη Βαλένθια να παραμείνει πολύ κοντά στην διεκδίκηση της πρώτης οκτάδας!

The MVP of February receives his award...



Nikola Kalinic@tokyo_time pic.twitter.com/sc3u96dBpf

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2021