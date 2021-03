Μπασκόνια-Μπάγερν: Απίστευτη καλαθάρα του Πιέρια Χένρι! (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μπασκόνια σημείωσε το πιο όμορφο καλάθι της βραδιάς, επαναλαμβάνοντας τα... «Τζορντανικά» του που είχε κάνει και στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Αυτή τη φορά επιδίωξε την επαφή με τον Τζατζουάν Τζόνσον της Μπάγερν και χωρίς να βλέπει έστειλε τη μπάλα στο καλάθι των αντιπάλων του, κερδίζοντας παράλληλα και το φάουλ!

Δείτε το φοβερό καλάθι στο οποίο ευστόχησε

How did Henry sneak that one in?!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Gxm2rVbfVD

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2021