Μπορεί να υστερεί σε μπόι, αλλά ο Κάιλ Χάινς έχει πολλά άλλα χαρίσματα που τον έχουν φέρει στο κορυφαίο επίπεδο.

Στο παιχνίδι της ΤΣΣΚΑ με την Αρμάνι ο Τζόελ Μπολομπόι προσπάθησε να καρφώσει, αλλά ο Χάινς τον σταμάτησε με εντυπωσιακό τρόπο.

Δείτε τη φάση!

OH MY @SirHines

One of the blocks of the season!! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/y5WqV2fCWr

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 11, 2021