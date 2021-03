Η διοργανώτρια αρχή ετοίμασε ένα βίντεο με το ντεμπούτο του Κροάτη γκαρντ/φόργουορντ και ουσιαστικά τον αποθέωσε γράφοντας χαρακτηριστικά.

«Ο Μάριο Χεζόνια δεν χρειάστηκε χρόνο για να εντυπωσιάσει στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό» ήταν η ανάρτηση στα social media.

Δείτε το σχετικό βίντεο

.@mariohezonja took no time at all to impress on his @paobcgr debut pic.twitter.com/hYLeps3V8f

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 4, 2021