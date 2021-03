Αρμάνι-Φενέρμπαχτσε: Επική γκάφα από τον Γκούντουριτς! (vid)

Ο Σέρβος γκαρντ ήταν εκείνος που είχε αναλάβει την επαναφορά της μπάλας sta 3.7'' για τη λήξη του α' μέρους, αλλά τα πράγματα δεν κύλησαν όπως τα είχε υπολογίσει.

Η πάσα που επιχείρησε ήταν ένα... ωραιότατο δωράκι στον Τζεφ Μπρουκς, ο οποίος όχι μόνο είπε «ευχαριστώ» στον Γκούντουριτς, αλλά ευστόχησε σε τρίποντο της Αρμάνι ακριβώς με την εκπνοή.

Δείτε τη χαρακτηριστική φάση

.@Free_Brooks21 that belongs in a museum because that is ART #7DAYSmagicMoment pic.twitter.com/BX1yFB0tvL

