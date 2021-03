Παναθηναϊκός: Οι πρώτες στιγμές του Μάριο Χεζόνια πριν από το ντεμπούτο του (vids)

Ο Κροάτης γκαρντ/φόργουορντ ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ και δη στο παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την EuroLeague.

Το gazzetta.gr κατέγραψε τις πρώτες στιγμές του Μάριο Χεζόνια στο ΟΑΚΑ πριν από το τζάμπολ του αγώνα και το πρώτο «επίσημο» ζέσταμα με τους «πράσινους».

Μάλιστα συνομίλησε και μερικούς γνωστούς του από τη Μπαρτσελόνα αλλά φυσικά ετοιμάζεται για την παρθενική του εμφάνιση με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Η είσοδός του στο παρκέ...

Τα πρώτα του σουτ

. @mariohezonja just before the tip off @paobcgr Vs @FCBbasket pic.twitter.com/GmGt53deRp

