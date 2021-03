Η Βιλερμπάν κάνει το σερί που θα έπρεπε να κάνει κάθε ομάδα που θέλει θέση στην 8άδα! (vids)

Αν κάποιος θέλει να ξεχωρίσει μια ομάδα από την στιγμή που άρχισε η πιο κρίσιμη περίοδος της Euroleague, αυτή σίγουρα είναι η Βιλερμπάν. Οι Γάλλοι κάνουν ότι θα ήθελε κάθε ομάδα να κάνει, μετά την 20η αγωνιστική.

Εκεί που άρχισαν τα κρίσιμα και τα παιχνίδια να έχουν άλλη σημασία η Βιλερμπάν δείχνει απίστευτο χαρακτήρα και δυναμική και το βασικότερο όλων παίρνει νίκες. Μετά τα προβλήματα με τον κορονοϊό, πλέον έχει δυναμώσει και όλα μοιάζουν ιδανικά. Βρήκε πρωταγωνιστές, παίζει εξαιρετικά και κανείς δεν μπορεί να της στερήσει το δικαίωμα στο όνειρο. Είχε πιάσει πάτο, αλλά αντέδρασε διαφορετικά απ' ότι ο καθένας θα περίμενε. Δεν δείλιασε, δεν απογοητεύτηκε, δεν αφέθηκε στην μοίρα της και τα αποτελέσματα της μέσα στο παρκέ, δείχνουν την πραγματικότητα που επικρατεί στην ομάδα του Πάρκερ.

Μέχρι την 20η αγωνιστική η γαλλική ομάδα δεν μπορούσε να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Είχε μόλις 5 νίκες, 15 ήττες και μόλις δύο συνεχόμενες, με την μία από αυτές να είναι κόντρα στην Χίμκι, την οποία έχει κερδίσει όλη η διοργάνωση. Κάπου εκεί η Βιλερμπάν, άλλαξε τον διακόπτη. Οι Γάλλοι βρήκαν ψυχή και δύναμη, παίζουν εξαιρετικά και δείχνουν μοναδικά πράγματα στο παρκέ. Βρήκαν και νέο πρωταγωνιστή, δεν αφέθηκαν στην κακή ψυχολογία και άλλαξαν τα μπασκετικά δεδομένα. Παίζουν καλύτερα και αυτό είναι η μόνη αλήθεια. Μάχονται, παίζουν άμυνα, βγάζουν την αθλητικότητα τους και σουτάρουν πολύ καλύτερα.

Best result for @LDLCASVEL since they returned to #Euroleague?

Check out some of the great from a historic result pic.twitter.com/EdWcSfAp0B

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 28, 2021