Μπορεί η Κροατία να έχει βγάλει μεγάλους ποδοσφαιριστές όπως είναι οι Σούκερ, Προτσινέσκι, Ασάνοβιτς, Μπόμπαν, Μόντριτς κ.ο.κ., ωστόσο ο «βασιλιάς των σπορ» έρχεται σε δεύτερη ή και σε τρίτη μοίρα όσον αφορά την δημοτικότητα.

Και αυτό διότι το μπάσκετ και το πόλο αποτελούν τα δύο δημοφιλέστερα αθλήματα στην Κροατία. Φανταστείτε, λοιπόν, ένα παιδί να βρίσκεται κάπου... ανάμεσα. Να πρέπει να διαλέξει ένα από τα δύο σπορ. Να αγαπάει και τα δύο. Να έχει μεγάλο κίνητρο για το πόλο λόγω της οικογένειάς του, αλλά ταυτόχρονα να λατρεύει και την πορτοκαλί μπάλα.

Σ' ένα τέτοιο δίλημμα είχε μπει πριν από 15 χρόνια και ένας πιτσιρικάς στο Ντουμπρόβνικ, ονόματι... Μάριο Χεζόνια. Ο πατέρας του Ρόναλντ Χεζόνια ήταν επαγγελματίας πολίστας και όσο να 'ναι δεν ήθελε και... πολύ να κολλήσει το «μικρόβιο» για τις πισίνες. Παρόλα αυτά... αντιστάθηκε και τον κέρδισε το μπάσκετ.

Ο πρώτος τίτλος συνδυάστηκε με τον... Διαμαντίδη

Πριν μπει ακόμα στην εφηβεία αποτελούσε μέλος των Ακαδημιών της Ντουμπρόβνικ, ενώ σε ηλικία 15 ετών μετακόμισε στην ομάδα της ΚΚ Ζάγκρεμπ με την οποία κατέκτησε έναν χρόνο αργότερα (2011) και το διάσημο τουρνουά «Euroleague Basketball Next Generation Tournament» έχοντας συμπαίκτη τον Ντάριο Σάριτς.

Ποιο είναι το άξιο αναφοράς; Το εν λόγω τουρνουά είχε διεξαχθεί στο «Sant Jordi» της Βαρκελώνης και δη στο περιθώριο του Final 4 της EuroLeague, όταν ο Παναθηναϊκός κατακτούσε το 6ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ιστορίας του: «Το 2011 που είχαμε κατακτήσει με την ΚΚ Ζάγκρεμπ το 'Next Generation Tournament' στην Βαρκελώνη, στη συνέχεια ακολουθούσε το Final 4 της EuroLeague. Τότε ο προπονητής που είχα στην ομάδα με πήρε στην άκρη και μου είπε: 'Το μόνο που θέλω από εσένα είναι να κοιτάς το νούμερο 13 του Παναθηναϊκού. Να επικεντρωθείς στο νούμερο 13. Θα σε βοηθήσει για την καριέρα σου.' Και αυτό έκανα. Το παιχνίδι του Διαμαντίδη διεύρυνε και το δικό μου. Και όταν ήμουν μετά στην Μπαρτσελόνα και τον παρακολουθούσα περισσότερο, τον λάτρεψα ακόμα πιο πολύ. Είναι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών!» είχε πει ο «Super Mario» στην συνέντευξή του στο gazzetta.gr πριν από έναν χρόνο, θέλοντας να τονίσει τον τρόπο με τον οποίο γεννήθηκε η αγάπη του για τον Δημήτρη Διαμαντίδη και κατ' επέκταση για τον Παναθηναϊκό!

Στον τελικό εκείνου του τουρνουά, ο Χεζόνια ήταν ο πρώτος σκόρερ της ΚΚ Ζάγκρεμπ κόντρα στην Ζάλγκιρις Κάουνας (76-65) έχοντας 19 πόντους με 8/13 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, 1 ασίστ, 1 τάπα και 1 λάθος σε 40 λεπτά. Παρόλα αυτά ο τίτλος του MVP πήγε στον Ντάριο Σάριτς (19π., 14ριμπ., 10ασ.) αλλά εκείνος βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα του «Next Generation Tournament».

Η λοιμώδης μονοπυρήνωση και η μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα

Βέβαια στη συνέχεια στάθηκε άτυχος καθώς έπρεπε να μείνει τη σεζόν 2011-12 εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο λόγος; Κάταγμα αρχικά και λοιμώδης μονοπυρήνωση στη συνέχεια. Και όλα αυτά τη στιγμή που βρισκόταν στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του έχοντας οδηγήσει την εθνική U-16 της Κροατίας στο χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket όντας ο MVP, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της U-19 στο Παγκόσμιο.

Όμως τέθηκε νοκ άουτ στη συνέχεια για να επιστρέψει στο Παγκόσμιο U-17 το καλοκαίρι του 2012 οδηγώντας την Κροατία στο χάλκινο μετάλλιο. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους η Μπαρτσελόνα έσπευσε να κάνει δικό του τον 17χρονο ταλαντούχο Κροάτη, πληρώνοντας στην ΚΚ Ζάγκρεμπ buy out ύψους 150.000 δολαρίων. Την πρώτη του χρονιά στη Βαρκελώνη την πέρασε στην Barcelona B και δη στην κατηγορία της LEB Oro ενώ έχασε στις... λεπτομέρειες από τον Γιόνας Βαλαντσιούνας τον τίτλο του «FIBA Europe Young Player of the Year»! Παρόλα αυτά το νερό είχε μπει για τα καλά στην καριέρα του Χεζόνια!

Τα πρώτα ματς στην EuroLeague

Θέλετε το νεαρό της ηλικίας του; Το σίγουρο είναι ότι ο Τσάβι Πασκουάλ δεν εμπιστεύτηκε τον Κροάτη γκαρντ/φόργουρντ στη πρώτη του χρονιά (2012-13) στην Μπαρτσελόνα (σ.σ. και γι' αυτό πέρασε περισσότερο στην β' κατηγορία της Ισπανίας) και τον χρησιμοποίησε σε μόλις δύο παιχνίδια. Ντεμπούτο στην EuroLeague έκανε στις 30/11/2012 όταν η Μπαρτσελόνα νίκησε με 78-48 τη Μπεσίκτας εκτός έδρας και εκείνον να είχε 5 πόντους 2/4 δίποντα και 1/2 βολές. Το αμέσως επόμενο και τελευταιο ματς για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση εκείνη τη χρονιά έγινε και... πάλι απέναντι στην τουρκική ομάδα για το ΤΟΡ-16 (17/1/2013) αλλά έμεινε άποντος σε επτά λεπτά συμμετοχής.

Βέβαια όσο περνούσε ο καιρός, άλλο τόσο κέρδιζε πόντους στους «μπλαουγκράνα»! Την αμέσως επόμενη χρονιά βρέθηκε σε 14 ματς της EuroLeague αλλά με μικρό χρόνο συμμετοχής (6:06 λεπτά κατά μέσο όρο) ενώ τη σεζόν 2014-15 μέτρησε 22 παιχνίδια με 7,7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 16:32 λεπτά. Στα 20 χρόνια του ήταν έτοιμος για το μεγάλο άλμα στο NBA και γι' αυτόν τον λόγο δήλωσε συμμετοχή στο draft έχοντας σοβαρές πιθανότητες να επιλεγεί ψηλά. Παρά το γεγονός ότι στα ευρωπαϊκά παρκέ δεν είχε πάρει πολλές ευκαιρίες με αποτέλεσμα να μετρήσει συνολικά στην Euroleague 38 ματς με 5,2 πόντους (55% στα δίποντα, 37% στα τρίποντα, 73% στις βολές), 1,4 ριμπάουντ, 0,7 ασίστ και 0,4 κλεψίματα. Βέβαια από τη τελευταία του σεζόν στην Ευρώπη θα έχει να θυμάται το ματς κόντρα στην Μανρέσα για το ισπανικό πρωτάθλημα, όταν και είχε 8/8 τρίποντα (!) με αποτέλεσμα να αναδειχθεί και MVP της αγωνιστικής στην Liga Endesa.

Η επιλογή στο draft και η εκτόξευση στο ΝΒΑ

Στις 15 Απριλίου 2015 έκανε γνωστή τη συμμετοχή του στο draft του ΝΒΑ! Οι Ορλάντο Μάτζικ ήταν η ομάδα που πόνταρε στο ταλέντο του Κροάτη, τον οποίο και επέλεξε στο νούμερο 5 της διαδικασίας, πίσω από Άντονι-Τάουνς, Ντ'Άντζελο Ράσελ, Οκαφόρ και Πορζίνγκις και έχοντας προσπεράσει παίκτες όπως οι... Ντέβιν Μπούκερ, Μάιλς Τέρνερ, Μόντρεζλ Χάρελ, Λάρι Νανς Τζούνιορ...

Η μετάβαση του Χεζόνια στο ΝΒΑ ήταν άμεση, αν και η Μπαρτσελόνα θα διατηρούσε τα δικαιώματά του εάν και εφόσον αποφάσιζε να επιστρέψει στην Ευρώπη. O Σκοτ Σκάιλς ήταν ο προπονητής που τον εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά στο ΝΒΑ, με τον ίδιο να έχει στην παρθενική του σεζόν στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη 6,1 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ ανά 17,9 λεπτά στο παρκέ. Καλύτερα βράδια της rookie σεζόν του αυτά κόντρα σε Μπουλς στις 2/3/2016 (21π., 5ριμπ.) και Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις 11/4/2016 (19π., 7ασ., 5κλ., 3ριμπ.)

Μπορεί να μην ήταν ποτέ το πρώτο όνομα, αλλά αποτελούσε πάντα ένα σημαντικό «γρανάζι» στη μηχανή των Ορλάντο Μάτζικ. Στη Φλόριντα παρέμεινε έως και το καλοκαίρι του 2018 έχοντας σε αυτήν την τριετία 6,9 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 1,3 τελικές πάσες στα 18,4 λεπτά που βρισκόταν μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Οι Νικς, το ρεκόρ καριέρας και το triple double

Το καλοκαίρι του 2018 έγινε κάτοικος Νέας Υόρκης υπογράφοντας ως free agent με τους Νικς! Με τους Νεοϋορκέζους πραγματοποίησε μερικές από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του με αποκορύφωμα το ρεκόρ καριέρας με τους 30 πόντους του σε ματς Νικς-Ουίζαρντς (7/4/2019) έχοντας 9/15 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα αλλά και 5 λάθη σε 35 λεπτά. Στο «Μεγάλο Μήλο» αγωνίστηκε σε 58 παιχνίδια έχοντας κατά μέσο όρο 8,8 πόντους με 4,1 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σουτάροντας με 42% εντός παιδιάς 76% στις βολές. Με τους Νικς σημείωσε το πρώτο και μοναδικό triple double στην καριέρα του απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς με 16 πόντους, 16 ριμπάουντ και 11 τελικές πάσες.

Το αμέσως επόμενο καλοκαίρι του 2019 συμφώνησε με τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς των Λίλαρντ και ΜακΚόλουμ ωστόσο μειώθηκε σημαντικά τόσο ο ρόλος του, όσο και ο χρόνος συμμετοχής του. Ο Τέρι Στοτς τον άφηνε σε πολλά παιχνίδια στο DNP, με τον Χεζόνια να τελειώνει τη σεζόν (2019-20) έχοντας «γράψει» στη στατιστική του 53 ματς με 4,8 πόντους και 3,5 ριμπάουντ. Τον περασμένο Νοέμβριο πήρε μέρος σε trade τριών ομάδων, με το οποίο βρέθηκε στους Μέμφις Γκρίζλις ενόψει της σεζόν 2020-21. Παρόλα αυτά οι «Αρκούδες» του Τενεσί θέλησαν να... απαλλαχθούν από το συμβόλαιο του «Super Mario» με αποτέλεσμα να τον αφήσουν ελεύθερο στις 11 Δεκεμβρίου 2020.

Διαβάστε ακόμα:

Χεζόνια: Tweet στα ελληνικά, με super Mario στα πράσινα! (pic)

Χεζόνια: «Ερωτευμένος» με το ΟΑΚΑ και τον Διαμαντίδη! (pics)

Παναθηναϊκός: Έτσι έγινε το μεγάλο deal με Χεζόνια!

Η στιγμή που ο Διαμαντίδης δηλώνει ότι θαυμάζει τον Χεζόνια! (vid)

Όταν ο Μάριο Χεζόνια έριχνε τάπα στον ΛεΜπρόν Τζέιμς! (vid & pic)

Μάριο Χεζόνια: Η poster καρφωματάρα στη... μούρη του Μαρκίς Κρις! (vid)

Χεζόνια: «Θα... περπατούσα από την Κροατία στην Αθήνα για να παίξω στον Παναθηναϊκό!»