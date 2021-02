Δεν υπάρχει άλλος σαν και αυτόν: Οι πιο clutch στιγμές του Πρίντεζη, που έχει τα γενέθλια του! (vid)

Τα χρόνια περνούν γρήγορα, αλλά οι μεγάλες στιγμές μένουν. Ο Γιώργος Πρίντεζης κλείνει τα 36 του χρόνια και οι μπασκετικές συγκινήσεις που έχει χαρίσει είναι σίγουρα μοναδικές. Δεν έχουν πολλοί την ευκαιρία να λάμψουν στο παρκέ, όπως το έχει κάνει ο ηγέτης του Ολυμπιακού.

Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη για να βρει κάποιος μεγάλες στιγμές του Πρίντεζη στο παρκέ. Από το χέρια του προέκυψε η μεγαλύτερη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας του Ολυμπιακού, έχει δώσει πρόκριση σε Final 4, μεγάλες νίκες, κρίσιμες νίκες και μπορεί όλα να ξεχνιούνται, αλλά τα συναισθήματα δεν ξεχνιούνται ποτέ.

Ο Πρίντεζης είχε την ευλογία και την ικανότητα να δημιουργήσει χιλιάδες συναισθήματα, σε πάρα πολύ κόσμο και αυτό είναι κάτι που μπορεί να είναι υπερήφανος. Η Euroleague μάζεψε τις καλύτερες στιγμές του και το αποτέλεσμα είναι τόσο μοναδικό, όσο φαντάζεται κάποιος.

O Έλληνας παίκτης άκουσε τις ευχές και από την ομάδα του και τους συμπαίκτες του, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να δημοσιεύει το βίντεο.

Celebrate by checking out some of his CLUTCH moments... pic.twitter.com/qfSb0r8q7x

A simple celebration, a gathering of friends, here wishing you great happiness and a joy that never ends! Happy B-Day George Printezis! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/PnLsGiPFJk

