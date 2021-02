Κώστας Κουφός: Παίζει τα ρέστα του και μπορεί να βγει κερδισμένος! (pics)

«Βόμβα» έριξε ο Ολυμπιακός, αφού, όπως σας ενημέρωσε πρώτο το gazzetta.gr, συμφώνησε σε όλα με τον Κώστα Κουφό και ο Έλληνας ομογενής γίνεται για πρώτη φορά κάτοικος Ελλάδας και συγκεκριμένα Πειραιά. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται στα τελευταία ματς της Euroleague, με τις πιθανότητες πρόκρισης να έχουν μειωθεί δραματικά, αλλά πρόλαβε και συμφώνησε με τον Κουφό, θέλοντας να προσθέσει μια λύση στο ρόστερ.

Ο τραυματισμός του Χασάν Μάρτιν, ήταν ο λόγος που έγινε αυτή η κίνηση, αλλά και πάλι στην δεδομένη στιγμή και οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να έχουν κέρδος.

Τα προβλήματα στην ρακέτα των «ερυθρόλευκων» και η έλλειψη όγκου και δύναμης είναι θέμα και πλέον ο Κώστας Κουφός θα προσπαθήσει να δώσει λύσεις, στην τελική ευθεία, μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Τα δεδομένα δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκα στην περίπτωση του Έλληνα ψηλού.

Δεν έχει παίξει πουθενά από την αρχή της σεζόν, τα τελευταία του μπασκετικά χρόνια δεν ήταν καλά και είναι προφανές ότι ψάχνει την ευκαιρία για restart. O Ολυμπιακός, από την πλευρά του, δεν είχε πολλές επιλογές και πόνταρε στο κίνητρο και τις παραστάσεις του Κουφού.

Η ιστορία του είναι λίγο πολύ στο ελληνικό κοινό, είναι ένας παίκτης που μεγάλωσε με τα μάτια όλης της χώρας πάνω του και πλέον έρχεται να παίξει μπάσκετ εδώ και να αποδείξει ότι δεν έχει τελειώσει.

Η πρώτη του εμφάνιση για το ελληνικό κοινό έγινε κάπως ξαφνικά, αλλά αρκετά εντυπωσιακά.

Άφησε τους πάντες με ανοικτό το στόμα και δικαίως, αφού αναδείχτηκε MVP του Eurobasket Εφήβων στην Μαδρίτη (2007) και κάπως έτσι όλη η Ευρώπη απλώθηκε στα πόδια του. Τον ήθελαν όλοι, προσπάθησαν να τον κάνουν να αφήσει το κολλέγιο και να ξεκινήσει την καριέρα του, με τον μέλλον να διαγράφεται λαμπρό.

Ο λόγος για τον γεννημένο στο Κάντον του Οχάιο, Κώστα Κουφό, έναν γρήγορο και ευκίνητο σέντερ (2,15), με εξαιρετικές κινήσεις, πολύ καλό μακρινό σουτ και μεγάλη έφεση στο ριμπάουντ, ο οποίος οδήγησε την Ελλάδα στην κατάκτηση της 2ης θέσης στην Ευρώπη.

Ο Ελληνοαμερικανός ψηλός με τα εντυπωσιακά προσόντα, αποφάσισε τελικά να δεχθεί την υποτροφία του κολεγίου του Οχάιο και μετά από μία αξιόλογη χρονιά ως «freshman» (μ.ο. 14,4π., 6,7ρ. & 1,8κοψ.) ως αντικαταστάτης του Γκρέγκ Όντεν (επελέγη στο νο1 του ντραφτ) αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο ντραφτ.

Με την συμμετοχή του στο ντραφτ του 2008, βρέθηκε στο Νο.23, ως επιλογή της Γιούτα Τζαζ. Κάπως έτσι ξεκίνησε η καριέρα του ΝΒΑ, με τον Κουφό να αρχίσει να μεταμορφώνεται. Ο νεαρός που γνωρίσαμε με τα γαλανόλευκα, πήρε μεν την δόξα του ΝΒΑ, αλλά άρχισε να αλλάζει. Από ευκίνητος σέντερ και ένας νεαρός παίκτης με ευχέρεια στο σουτ, άρχισε να βάζει όγκο και να μετατρέπεται σε έναν βαρύ σέντερ, ώστε να προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα του ΝΒΑ.

Η πορεία του ξεκίνησε από την Γιούτα (2008-10), όσο και στην Μινεσότα (2010-2011), «έπιανε» πολύ καλά νούμερα στην αξιολόγηση και έδειχνε ότι είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης.

Ο Τζορτζ Καρλ στο Ντένβερ, ήταν ο πρώτος coach που αποφάσισε να τον εμπιστευτεί περισσότερο και η επιλογή του δικαιώθηκε. Μετά από μία αναγνωριστική σεζόν (μ.ο. 5,5π., 5,4ρ. & 0,9κοψ. σε 16,5'), ο έμπειρος Αμερικανός τεχνικός, παραγκώνισε τον Τζαβαλ Μαγκί που είχε υπογράψει 4ετές συμβόλαιο 44 εκατομμυρίων δολαρίων και τον καθιέρωσε στην βασική πεντάδα των Νάγκετς, που προκρίθηκαν στα playoffs με το καλύτερο ρεκόρ της ιστορίας τους (57-25).

Ο Ελληνοαμερικανός σέντερ τον δικαίωσε απόλυτα (μ.ο. 8,0π., 6,9ρ. & 1,3κοψ. Σε 22,1'), αλλά ο αποκλεισμός των «σβώλων» από τους Oυόριορς στον 1ο γύρο, παρά το πλεονέκτημα της έδρας προκάλεσε την απόλυσή του και ο Κουφός, από ο βασικός σέντερ και από τις ευχάριστες εκπλήξεις της χρονιάς, δόθηκε ως αντάλλαγμα για... ψίχουλα στους Γκρίζλις, που ήθελαν έναν αξιόλογο back-up center, για να συμπληρώνει το κορυφαίο δίδυμο ψηλών του πρωταθλήματος, τον Μαρκ Γκαζόλ με τον Ζακ Ράντολφ.

Μετά από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, άρχισε και πάλι η πτώση, χωρίς να μπορέσει καμιά στιγμή να εδραιωθεί, ως πιο βασική επιλογή. Από το Μέμφις βρέθηκε στους Γκρίζλις και το Σακραμέντο. Εκεί δεν ήταν και πάλι κακός, είχε γεμάτες σεζόν, απλά έκανε πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο παρκέ. Η σεζόν 2018/19 ήταν η χειρότερη του, με τους Κινγκς πάντως να βιώνουν γενικά κρίση. Έπαιξε μόλις 42 παιχνίδια και έκλεισε την πορεία του στο ΝΒΑ με 3,7 πόντους και 4,2 ριμπάουντ.

Ο Κουφός πάλεψε πολύ για την καριέρα του στο ΝΒΑ και αυτό δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Άλλαξε ομάδες, δέχτηκε τον ρόλο του, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να τον αλλάξει προς το καλύτερο. Είχε τριβές με την Εθνική ομάδα, η οποίο τον πίστεψε στο ξεκίνημα του, ενώ δεν ήθελε να αφήσει την προσπάθεια, για να βρει ρόλο ίσως σε κάποια ευρωπαϊκή ομάδα.

Όταν το πήρε απόφαση, μάλλον και σε αυτό έκανε λάθος επιλογή, με την θητεία του πάντως να είναι 11 χρόνια, με συμμετοχές και σε playoffs.

Το καλοκαίρι του 2019 η είδηση έκανε θόρυβο στο μπασκετικό περιβάλλον, όπως ακριβώς κάνει και τώρα με τους «ερυθρόλευκους». Ο Κώστας Κουφός συμφώνησε με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και άφησε το αγαπημένο του ΝΒΑ, για να δοκιμάσει την τύχη του στην Euroleague. Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος, αφού η εμπειρία του ήταν πλέον άξια αναφοράς και η Euroleague φαινόταν το ιδανικό μέρος, για να παίξει επιτέλους το μπάσκετ που είχαν όλοι δει ότι μπορεί να παίξει.

Η ΤΣΣΚΑ ήταν και πάλι φαβορί της διοργάνωσης, του έδωσε χρήματα και σιγουριά και τον έπεισε. Στην Μόσχα τίποτα δεν πήγε καλά και η κριτική έπεσε πολύ βαριά πάνω στον Κουφό.

Αντιμετώπισε τραυματισμούς, αλλά αφήνοντας στην άκρη αυτό και μέσα στο παρκέ δεν ήταν καλός. Ήταν βαρύς, δυσκίνητος, χωρίς αθλητικότητα και εμφανίστηκε και κακός στην άμυνα. Η ρωσική ομάδα που τον πλήρωσε αδρά, δεν ήταν χαρούμενη με την παρουσία του και οι ευθύνες και του συμβολαίου και των εμφανίσεων του, έκαναν τον Κουφό και την ομάδα να χωρίσουν τους δρόμους τους. Εκεί είχε σε 9:33'', 3,7 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 4,7 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

