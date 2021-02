Mοιράστηκαν το MVP της αγωνιστικής οι Μίτσιτς-Ρέινολντς (vids)

Ο γκαρντ της Εφές μέτρησε 26 πόντους, 5 ασίστ και 30 στην αξιολόγηση, ενώ ο ψηλός της Μπάγερν είχε 24 με 4 ριμπάουντ και 30 στην αξιολόγηση.

Άρα μοιράστηκαν τον τίτλο του MVP της αγωνιστικής για τα όσα έκαναν κόντρα σε Μπάρτσα και Άλμπα.

Δείτε τα καλύτερα τους

Some of the BEST PLAYS from co-MVP Vasilije Micic pic.twitter.com/KSaXutVOfW

