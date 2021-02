Αν κλείσετε τα μάτια σας, δεν παίρνετε όρκο ότι ακούτε τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς; Ο Γιασικεβίτσιους προσφέρθηκε να αλλάξει την άμυνα που παίζει η Μπαρτσελόνα, αποκαλώντας ως... πάρτι την εμφάνιση της Εφές. Στο τέλος του πρώτου δεκάλεπτου δέχτηκαν 25 πόντους από την Εφές.

Δείτε το βίντεο:

Listen in to a fiery time out from Saras pic.twitter.com/EVFfFxRsbJ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 4, 2021