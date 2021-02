«Τρένο» είναι η Φενέρ του Κοκόσκοφ τον τελευταίο καιρό.

Οι Τούρκοι μετρούν 8 σερί νίκες και συνεχίζουν να ανεβαίνουν στην βαθμολογία της Euroleague και πλέον είναι φαβορί για να μπουν στα playoffs.

Δείτε το video των διοργανωτών για τη Φενέρ.

The HOTTEST team in the EuroLeague

It's 8 in a row for @FBBasketbol pic.twitter.com/SKv4JvINCc

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 2, 2021