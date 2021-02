EuroLeague: Αναβολή στο Μακάμπι - Χίμκι

Ακόμη ένα ματς της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη EuroLeague, αναβλήθηκε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου, τόσο η Χίμκι, όπως και οι διαιτητές της αναμέτρησης της 24ης αγωνιστικής, δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο Τελ Αβίβ για το ματς με τη Μακάμπι (4/2, 21:05).

Η EuroLeague θα ορίσει νέα ημερομηνία. Ήδη η Μακάμπι «χρωστάει» μία αναμέτρηση, αυτή της 23ης αγωνιστικής με αντίπαλο την Αναντολού Εφές.

Our next @EuroLeague game vs @Khimkibasket has been suspended pic.twitter.com/KAIrkY7G1v

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) February 1, 2021