Ολυμπιακός για Μιλουτίνοφ: Η «ερυθρόλευκη» οικογένεια είναι δίπλα σου (pic)

Μπορεί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ να έφυγε από τον Ολυμπιακό μετά από πέντε χρόνια, αλλά αυτό δεν έχει αλλοιώσει σχέσεις και συναισθήματα.

Το άκουσμα της είδησης για τον τραυματισμό του Σέρβου και το γεγονός πως θα χάσει όλη τη σεζόν στεναχώρησε άπαντες στον Πειραιά.

Η ΚΑΕ μέσω των λογαριασμών της στα social media ανέφερε, «Ποτέ δεν μπορεί να καταλάβεις πόσο δυνατός είσαι εκτός από τη στιγμή που να είσαι δυνατός αποτελεί τη μοναδική σου επιλογή. Περαστικά Νίκολα. Η «ερυθρόλευκη» οικογένεια είναι δίπλα σου».

You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Get well soon Nikola. Red and white family is on your side. #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OlympiacosBC

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) January 30, 2021