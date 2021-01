ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Χάνει τη σεζόν ο Μιλουτίνοφ λόγω τραυματισμού (vid)

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας δεν έχασε μόνο από τη Μπάγερν, αλλά έχασε και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, αλλά επέστρεψε στη συνέχεια στο παρκέ κι αυτό αποδείχθηκε μεγάλο λάθος!

Ο τραυματισμός στον δεξιό του ώμο δεν ήταν απλός και έγινε ακόμη χειρότερος.

Οι σημερινές εξετάσεις ανέδειξαν το μέγεθος της ζημιάς και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία μέχρι το τέλος της σεζόν από τις υποχρεώσεις της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη αφού θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Nikola Milutinov is out for season

Our team’s center Nikola Milutinov got an injury to his right shoulder joint. He will most likely need a surgery and subsequent rehabilitation, which will not allow the basketball player to go back on the court this season.#CSKAbasket pic.twitter.com/QqXh2rZBHA

— CSKA Moscow (@cskabasket) January 30, 2021