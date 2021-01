Ζενίτ σε Λεβαντόφσκι: «Αν χρειάζεσαι έναν φορ ακόμα, έχουμε τον Πονίτκα» (vid)

Έτοιμος για ποδόσφαιρο είναι ο Ματέους Πονίτκα. Ο Πολωνός έκανε τα ποδαράκια του στην προπόνηση της Ζενίτ και οι Ρώσοι έκαναν... άνοιγμα στον σπουδαίο φορ της Μπάγερν και συμπατριώτη του, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που τα...σάρωσε όλα τη σεζόν που πέρασε και συνεχίζει να... τρομοκρατεί τα αντίπαλα δίχτυα.

«Αν χρειάζεσαι έναν επιθετικό να παίξει μαζί σου», έγραψαν και το συνόδευσαν με το video του Πονίτκα.

@lewy_official if You need stryker to play with. pic.twitter.com/pkq3b4fIcd

