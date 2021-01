Λοβέρν: «Ανυπομονώ να δω τους φιλάθλους της Ζάλγκιρις ξανά στο γήπεδο» (pic)

Όπως έγινε γνωστό από το πρωί της Πέμπτης (28/1), ο Γάλλος σέντερ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας έως και το καλοκαίρι το 2023!

Ο ίδιος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την τελική έκβαση της υπόθεσης, γράφοντας χαρακτηριστικά στο twitter: «Με μεγάλη ευχαρίστηση ανακοινώνω ότι υπέγραψα επέκταση με την Ζάλγκιρις έως το 2023. Ανυπομονώ να επιστρέψουν οι φίλαθλοι στην Zalgirio Arena» ανέφερε ο Λοβέρν.

Από τη πλευρά του, ο προπονητής Μάρτιν Σίλερ, είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ χαρούμενοι που θα συνεχίσουμε να έχουμε τον Ζοφρί στην ομάδα. Η ποιότητά του είναι απαράμιλλη, τόσο εντός, όσο και εκτός του παρκέ. Ταιριάζει απόλυτα με την ομάδα. Είναι εξαιρετικός συμπαίκτης και βάζοντας και το ταλέντο του, γίνεται ένα έξοχος συνδυασμός...»

It is with great pleasure that I announce that I have signed a contract extension with @bczalgiris until 2023 !

Can’t wait to have the fans back in the @ZalgirioArena pic.twitter.com/G2xh0AvNsd

— Joffrey Lauvergne (@1JOLOLO) January 28, 2021