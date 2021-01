«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Δανό γκαρντ Γκάμπριελ Λούντμπεργκ» (pic & vid)

Ο Όντεντ Κάτας αναφέρθηκε πρόσφατα στο ενδεχόμενο ενίσχυσης του Παναθηναϊκού τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «αν χρειαστούμε παίκτη, θα κάνουμε κάτι...».

Από τη στιγμή, λοιπόν που ο Μάρκους Φόστερ δεν υπολογίζεται από τον Ισραηλινό κόουτς, οι «πράσινοι» βρίσκονται σε αναζήτηση παίκτη για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής και όπως αναφέρει ο Emiliano Carchia του Sportando, ο Παναθηναϊκός προσέγγισε τη Ζιελόνα Γκόρα για τον Γκάμπριελ Λούντμπεργκ.

Ο 26χρονος Δανός γκαρντ (1μ.93) είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Τον περασμένο Νοέμβριο μάλιστα, στο πλαίσιο των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ οδήγησε τη Δανία σε δυο νίκες απέναντι στη Λιθουανία και την Τσεχία! Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στη Μανρέσα και την Τενερίφη, κατακτώντας το Διηπειρωτικό το 2020.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Λοκοκομίβ Κουμπάν ενδιαφέρθηκε επίσης για την απόκτησή του πριν από μερικές εβδομάδες όμως η πολωνική ομάδα δεν τον άφησε να φύγει.

