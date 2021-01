Στην κορυφή βρέθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με τους 30 κόντρα στη Ρεάλ, ενώ ακολούθησε ο Ντίνος Μήτογλου με 29 απέναντι στη Χίμκι.

Την 5άδα συμπλήρωσαν οι Μίκι, Βέσελι και Πολονάρα.

Δείτε την ανάρτηση της Euroleague για την 21η αγωνιστική

So these guys balled OUT in Round 21 pic.twitter.com/QZG4ChSmfy

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 24, 2021