Η Φενέρ έφυγε με μεγάλο διπλό από τη Ρωσία κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, σε ένα ματς που Ντε Κολό και Βέσελι ήταν κορυφαίοι.

Ο Γάλλος είχε 22 πόντους, 9 ασίστ και 38 στο ranking και ο Τσέχος μέτρησε 22, 6 ριμπάουντ και 32 στην αξιολόγηση.

Δείτε το video της Euroleague για τους σταρ των Τούρκων

A combined 70 index rating... @NandoDeColo and @JanVesely24 really were on another world last night pic.twitter.com/tesgmYein9

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 23, 2021