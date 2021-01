Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε 23:06 και αποτέλεσε την μόνιμη απειλή για το καλάθι των Μαδριλένων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τελείωσε το ματς έχοντας 18 πόντους με 3/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 3/4 βολές, ενώ μέτρησε επίσης 3 ριμπάουντ, 1 τάπα και μόλις ένα λάθος.

Δείτε τα όσα έκανε ο Ουόλντεν στο WiZink Center

A game high 18pts

Corey Walden led @kkcrvenazvezda to an important road win in a tough place to go pic.twitter.com/mKj3yBFEXN

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 19, 2021