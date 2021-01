Σύμφωνα με το τουρκικό «Trendbasket» αλλά και τον Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας, η Φενέρμπαχτσε είναι κοντά στην απόκτηση του Αμερικανού σέντερ Κάιλ Ο' Κουίν, ο οποίος έχει οκτώ χρόνια εμπειρίας στο ΝΒΑ!

O 30χρονος παίκτης μετράει 472 παιχνίδια στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη έχοντας φορέσει τις φανέλες των Μάτζικ, Νικς, Πέισερς και Σίξερς με 5,4 πόντους, 4,6 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 1 μπλοκ κατά μέσο όρο ανά 14,2 λεπτά συμμετοχής.

