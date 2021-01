Ολυμπιακός: Τούρτα γενεθλίων για τον Σλούκα στο ΣΕΦ (vid)

Ο Έλληνας πλέι μέικερ ευελπιστεί να πάρει δώρο γενεθλίων τη νίκη κόντρα στην Βιλερμπάν αλλά νωρίτερα το πρωί οι «ερυθρόλευκοι» είχαν φροντίσει να του ετοιμάσουν τούρτα έκπληξη.

Φυσικά η τούρτα συνοδεύτηκε και με το τραγούδι «Happy Birthday» πριν σβήσει το 31χρονος (πια) Σλούκας τα κεράκια.

A birthday is like a new year and our wish for you, is a great year full of happiness and sunshine!!! Enjoy life and eat cake @kos_slou !!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/pq9RbDRZpK

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) January 15, 2021